رياضة | تطور جديد في صفقة انتقال إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد في صفقة انتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد يعلن عن ضم نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت إذاعة Rac 1 الإسبانية إن مفاوضات نادى برشلونة مع باريس حول ضم نيمار أصبحت فى مرحلة متقدمة ولكن مازالت لم تنته.

وأشارت تقارير صحفية أن نيمار قد قام بتسجيل فيديو لمحبي برشلونة سيتم إذاعته عقب إكتمال إنتقاله للبارسا وتم أيضاً حجز قمصان باسمه فى متاجر النادى.