رياضة | لعنة "الإصابات" تلاحق ريال مدريد.. وزيدان في ورطة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعنة "الإصابات" تلاحق ريال مدريد.. وزيدان في ورطة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانيةـ انه لم يكن صيفاً هادئاً لريال مدريد الإسباني، لا في الميدان، ولا في السوق ولا في العيادة، حيث ان انتكاسة إبراهيم دياز، التي أعلن عنها النادي رسمياً أمس، تترك الإصابات عند رقم 8 ، والغريب أن دياز كان هو الشخص الذي فتح باب الإصابات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" ففي الرابع عشر من يوليو، وفي الأسبوع الأول من بداية الموسم، أصيب إبراهيم دياز في العضلة الفخذية ذات الرأسين، وبعد 5 أيام شفاءه من الإصابة وانضمامه للتدريبات مع المجموعة، وستجبرته إصابة جديدة على التوقف لمدة 3 أو 4 أسابيع أخرى، وهذه المرة إصابة في المستقيم الأمامي الأيمن.

بين الإصابة الأولى والأخيرة لإبراهيم دياز كان هناك ستة آخرين في الفريق، أول من عانى من الإصابة كان أسينسيو في 24 يوليو الماضي، حيث تعرض لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي أمام آرسنال وقال تقريباً وداعاً للموسم.

في 25 يوليو، أصيب فيرلان ميندي، حيث تعرض لإصابة في المستقيم الأيمن في فخذه الأيمن ولم يلعب حتى الآن، وفي الواقع، لعب فقط 90 دقيقة في التحضيرات ولا يزال لا يكمل التدريبات كامل مع بقية زملائه في الفريق.

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وبعد ذلك، جاء دور لوكا يوفيتش وتيبو كورتوا، اللذان توقفا عن اللعب عن مباراة واحدة لكل منهم، يوفيتش أصيب بعد إصطدامه بأوبلاك في الديربي في الموسم التحضيري، بينما أصيب كورتوا بإلتواء في الكاحل الأيسر في الفالديبيباس.

وقبل أن يتم إغلاق القائمة بإبراهيم دياز، أصيب رودريغو يوم الأربعاء الماضي (في المستقيم الفخذي الأيمن) وهازارد يوم الجمعة الماضي (المستقيم الأمامي للفخذ الأيسر).

وفي المجموع، ترك ريال مدريد الصيف بثمانية إصابات لسبعة لاعبين، 125 متراكمة، دون أن يلعبوا، خمسة إصابات عضلية (كل من إبراهيم دياز، ميندي، رودريجو وهازارد) وأربعة منهم في منطقة المستقيم، في حين يمكن تصنيف الباقي (أسينسيو، يوفيتش وكورتوا) أن إصاباتهم في العظم.

لذلك، يمكن توجيه الاتهام إلى الفرنسي جريجوري دوبونت المعد البدني الجديد، الذي وصل كبديل لبينتوس، بنصيب من المسؤولية، وسيتم مراقبة عمله بشكل أكبر من الآن فصاعداً.