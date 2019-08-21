رياضة | خاص- رئيس إنبي يُعلن ضم محمد شريف من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- رئيس إنبي يُعلن ضم محمد شريف من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس علاء خشب رئيس نادي إنبي توصل ناديه إلى اتفاق مع الأهلي لضم محمد شريف لاعب الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضاف خشب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"أتممنا الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات شريف لمدة موسم واحد".