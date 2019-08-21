رياضة | عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض جديد من برشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية اسبانية أن نادي برشلونة عرض 190 مليون يورو على باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع نيمار علي سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، مع وضع بند بالشراء النهائي في صيف 2020.

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وكشفت شبكة " ESPN" أن نادي برشلونة عرض التعاقد مع نيمار على سبيل الإعارة مقابل 40 مليون يورو، مع إلتزام النادي بدفع 150 مليون يورو لضم اللاعب بشكل نهائي في المستقبل.

من ناحية أخري أكد مصدر مقرب من المفاوضات, أن عرض البارسا لضم "نيمار" لم يتجاوز الـ 170 مليون يورو وجميع الارقام المتداولة في وسائل الإعلام مجرد شائعات غير صحيحة.

وكان نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.