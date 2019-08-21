نيمار وديمبيلي نجمان مصنوعان من الزجاج

الأربعاء 21 أغسطس 2019
ديمبلي ونيمار
نيمار وعثماني ديمبيلي كلاهما من المواهب الزئبقية ، لكن حياتهم الكروية تعرّضت للإصابات والتي لاحقتهم حتى الآن.
سيغيب ديمبيلي عن الأسابيع الخمسة المقبلة بسبب مشكلة في أوتار الركبة ، حيث سيغيب عن المباريات ضد ريال بيتيس وأوساسونا وبلنسية.
لعب نيمار ست مباريات أخرى من زميله إلى الأمام خلال الموسمين الأخيرين ، مع تهديده في باريس سان جيرمان بسبب العديد من الإصابات الكبيرة والثانوية.
استغرق الأمر حتى شهر سبتمبر في أول موسم له في كامب نو لدامبيل لالتقاط إصابة في خيتافي ، وتركه على الهامش لمدة ثلاثة أشهر وخسر 20 مباراة.
بعد مرور شهر تقريبًا على عودته إلى الملاعب ، فقد اللاعب الفرنسي 26 يومًا وسبع مباريات أخرى مع إصابة أخرى.
أثرت مشاكل العضلات والكاحل في الموسم الماضي لأنه فقد أكثر من 80 يومًا و 13 مباراة على مدار الدوري.
أما بالنسبة لنيمار ، فقد أمضى ثلاثة أشهر على طاولة العلاج في بداية عام 2018 بكسر في القدم.
استبعدت إصابة أخرى في مشط القدم البرازيلي لمدة ثلاثة أشهر و 18 مباراة في وقت سابق من هذا العام قبل أن يغيب عن بطولة كوبا أمريكا بسبب إصابة في الكاحل.
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