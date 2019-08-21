تحدي المحترفين يبدأ من الدرة والجوهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لا تبدو المباراة الافتتاحية للنسخة الحالية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين حامل اللقب فريق النصر، والصاعد للمرة الأولى فريق ضمك، متكافئة على الورق من حيث التاريخ والاسم والفوارق الفنية، إلا أن الواقع قد يقول غير ذلك عندما تدور رحى المواجهة.

وقد لا تأتي المباراة بالمستوى المأمول، كما يتوقع أن تكون صعبة على الفريقين خاصة وأنها تأتي كافتتاحية للموسم مما يعني أن الجهازين الفنيين في الفريقين لا يعلمان المنافس حق المعرفة، كما أن متابعة المباريات الودية لا توضح التشكيل النهائي الذي سيعتمد عليه أي من الفريقين

الملعب

الملك فهد الدولي

الجولة

1

التوقيت

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7:00م

درجة الحرارة

42

مدرب النصر

البرتغالي روي فيتوريا

مدرب ضمك

التونسي محمد الكوكي

قبل اللقاء