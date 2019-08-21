السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
لا تبدو المباراة الافتتاحية للنسخة الحالية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين حامل اللقب فريق النصر، والصاعد للمرة الأولى فريق ضمك، متكافئة على الورق من حيث التاريخ والاسم والفوارق الفنية، إلا أن الواقع قد يقول غير ذلك عندما تدور رحى المواجهة.
وقد لا تأتي المباراة بالمستوى المأمول، كما يتوقع أن تكون صعبة على الفريقين خاصة وأنها تأتي كافتتاحية للموسم مما يعني أن الجهازين الفنيين في الفريقين لا يعلمان المنافس حق المعرفة، كما أن متابعة المباريات الودية لا توضح التشكيل النهائي الذي سيعتمد عليه أي من الفريقين
الملعب
الملك فهد الدولي
الجولة
1
التوقيت
7:00م
درجة الحرارة
42
مدرب النصر
البرتغالي روي فيتوريا
مدرب ضمك
التونسي محمد الكوكي
قبل اللقاء
- يغيب عن النصر عبد العزيز الجبرين وبيتروس ويحيى الشهري
- قوة ضمك تبرز في محسن ياجور وعبدالوهاب جعفر وسامي كسار
- النصر أكثر استقرارا بالإبقاء على مدربه واحتفاظه بتشكيلة الموسم الماضي
- أبرز وجوه النصر الجديدة لاعب المواليد عبدالفتاح آدم قادما من التعاون
- للمرة الأولى يتذوق ضمك طعم اللعب بدوري المحترفين
- تأهل النصر لدور الثمانية بأبطال آسيا يمنحه دفعة إضافية
كانت هذه تفاصيل خبر تحدي المحترفين يبدأ من الدرة والجوهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.