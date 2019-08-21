الأهلي أمام ميزان العدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يسعى الأهلي للظهور بشكل جيد في الموسم بعد أن خيب ظن جماهيره الموسم الماضي وخرج منه كما دخله، وذلك عندما يدشن مشواره اليوم من خلال استضافة الصاعد حديثا فريق العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتترقب جماهير الأهلي الظهور الأول للفريق للتأكد من مدى عزمه على محاربة حالة التراخي التي كان عليها في الموسم الماضي وسعيه نحو إرضائها حتى من خلال الحصول على لقب واحد من البطولات المطروحة.

في المقابل يسعى العدالة للظهور بشكل مميز في إطلالته الأولى بدوري المحترفين، وتأكيد أحقيته بالتأهل.

ويدرك الأهلي وضيفه والفرق الـ14 المتبقية بدوري المحترفين أن منافسات هذا الموسم ستكون صعبة للغاية مقارنة بالموسم الماضي خاصة بعد أن أجرى الاتحاد السعودي تعديلا جوهريا في المسابقة بإلغاء ملحق الصعود والهبوط، مما يعني أن صاحب المركز الثالث من القاع في نهاية الدوري سيهبط رسميا بنهاية الموسم وستصعد ثلاثة فرق من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى مباشرة، لذلك سيصبح القتال على المراكز أكثر قوة.