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شكرا لقرائتكم طارق السيد يكشف لـ"الخليج 365" سر غيابه عن اجتماع تشكيل جهاز الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن الاسباب التى أدت لغيابه عن الاجتماع الخاص بتشكيل الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة الصربى ميشتو المدير الفنى الجديد.
تابع نجم الزمالك السابق، إنه ابن من أبناء القلعة البيضاء ولن يتأخر عن خدمة الزمالك فى أى منصب، قائلاً: "مسألة العمل فى الزمالك ستأتى عاجلاً أم أجلاً، فالزمالك بيتى ولن أتأخر عن خدمته فى أى وقت".
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