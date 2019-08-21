شكرا لقرائتكم طارق السيد يكشف لـ"الخليج 365" سر غيابه عن اجتماع تشكيل جهاز الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن الاسباب التى أدت لغيابه عن الاجتماع الخاص بتشكيل الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة الصربى ميشتو المدير الفنى الجديد.

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الثلاثاء، للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا، أن طارق السيد كان على رأس المرشحين لمعاونة المدرب الصربي، لكنه غاب عن الاجتماع الذى عقد لتشكيل الجهاز مما أدى لابتعاده عن العمل داخل القلعة البيضاء فى الوقت الحالى.

وأوضح طارق السيد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن غيابه عن الاجتماع جاء بسبب حدوث ظرف طارئ أدى لمنعه من الحضور، مؤكدًا إنه لا يوجد أى خلافات مع المسئولون بنادي الزمالك، كما روج البعض.

تابع نجم الزمالك السابق، إنه ابن من أبناء القلعة البيضاء ولن يتأخر عن خدمة الزمالك فى أى منصب، قائلاً: "مسألة العمل فى الزمالك ستأتى عاجلاً أم أجلاً، فالزمالك بيتى ولن أتأخر عن خدمته فى أى وقت".