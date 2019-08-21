شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع مع عبد العزيز وعبد الرؤوف على هامش المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادى الزمالك جلسه سريعه مع الثنائي أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف للإتفاق على برنامج العمل في الفترة المقبلة ومعرفه الحاله التي وصل إليها اللاعبين في الفترة الماضية. Advertisements ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي، لمواجهة ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ 64 لدورى أبطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

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