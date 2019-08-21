شكرا لقرائتكم مصر تخطف ثلاث ميديلات جديدة فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف المصري عبد الرحمن درويش ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب. وتوج السباح المصري العالمي أحمد أكرم بذهبية سباق ٨٠٠ متر حرة وتوج اللاعب بالميدالية الفضية والمركز الثاني في وزن فوق ٨٧ كجم، بمنافسات التايكوندو والمقامة بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. Advertisements وواجه درويش في المباراة النهائية، لاعب النيجر رزاق يوسف الذي فاز بنتيجة المباراة في النهاية بنتيجة ١٧-٢. وحل أحمد أكرم في صدارة ترتيب السباق بعدما حقق زمنا قدره ٧:٥٧:٢١ دقيقة وحقق زميله البطل المصري مروان القماش الميدالية البرونزية في إطار نفس السباق بعدما حقق زمنا قدره ٨:٠٦:٩٠ دقيقة.

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