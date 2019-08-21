شكرا لقرائتكم شيكابالا جاهز لقيادة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمود عبد الرزاق شيكابالا ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد خوضه بالامس تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم .

وظهر شيكابالا بشكل جيد في التدريبات الجماعية.

ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.