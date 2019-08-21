شكرا لقرائتكم جلسة بين أيمن عبد العزيز وأيمن حفني مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد أيمن عبد العزيز المدرب المساعد لفريق الزمالك، جلسة قصيرة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، قبل بداية المران الجماعة المقام على ملعب النادى بميت عقبة.

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أكد عبد العزيز، خلال جلسته مع اللاعب على أن مشاركته في الفترة المقبلة ستكون قوية، مؤكدًا له أن الصربى ميتشو المدير الفني للفريق، يتابع جميع اللاعبين جيدًا في التدريبات ويعلم مدى جاهزية ومستوى كل منهما في المران وأن عليه الاستمرار في الظهور بشكل قوي كما كان يحدث في الفترة الماضية.

ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي، لمواجهة ديكاداها الصومالى في إياب دور الـ 64 لدورى أبطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على استاد برج العرب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.