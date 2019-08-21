الخليج 365 ينفرد بنشر أول صور للجنة الخماسية مع وفد فيفا...

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جدة - عمرو شويل ينفرد الخليج 365 بنشر أول صور للجنة الخماسية لاتحاد الكرة مع وفد الفيفا الذى وصل القاهرة ظهر اليوم، الأربعاء.

عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية



اللجنة الخماسية مع وفد فيفا



اللجنة المؤقتة مع وفد فيفا تحسم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، فى اجتماعها الأسبوع المقبل إسم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلفا لأجيرى. Advertisements وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة تعلن عقب الاجتماع اسم المدرب الجديد، وبات حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة هو الأقرب لتولى المهمة. وقررت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقد أول اجتماع بعد تعيينها رسميًا الأسبوع المقبل.

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