شكرا لقرائتكم طارق حامد فى التأهيل على هامش مران الزمالك وتضائل فرص مشاركته أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى طارق حامد ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية تحت إشراف عمرو المطراوي قبل انطلاق التدريبات بنصف ساعه، ويواصل تدريبات التأهيل في ظل تضائل فرص مشاركته أمام ديكاداها الصومالي ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة

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