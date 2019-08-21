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شكرا لقرائتكم طارق حامد فى التأهيل على هامش مران الزمالك وتضائل فرص مشاركته أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة
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