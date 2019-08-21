السباحة المصرية "هانيا مورو" تحصد ذهبية ١٥٠٠ متر حرة بدورة الألعاب الأفريقية

الموجز حصدت السباحة المصرية، هانيا مورو، ذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة فى منافسات السباحة بعدما حققت زمنا قدره ١٧:٠٦:٧١ دقيقة، لتضيف ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. Advertisements وباتت مصر حاليا تحتل صدارة الترتيب العام في ميداليات الدورة الإفريقية بعد النتائج الأخيرة.، برصيد مصر 22 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات. وتشارك مصر في منافسات بدورة الألعاب الإفريقية بـ24 لعبة هي: القوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 والملاكمة والكانوي والسلاح والفروسية والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتية والتجديف والرماية والسباحة وتنس الطاولة والتايكوندو والتنس الأرضي والثلاثي الحديث والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية ورفع الأثقال والمصارعة والشطرنج والبلياردو.

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