4 مدربين مرشحين لتدريب الأهلي والحسم خلال ساعات.. تعرف عليهم

الموجز



استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلى على وضع 4 مدربين على الائحة لاختيار احدهم لتدريب الفريق الأول وتم إسناد مهمة التواصل معهم لمدير التعاقدات أمير توفيق.

وأسماء المدربين المرشحين بالترتيب :

1- البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق.

2- تين كات المدير الفني الهولندي الذي عمل لفترة طويلة في الإمارات.

3- زوران ماميتش المدير الفني الصربي السابق للعين الإماراتي.

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4- والألماني فيليكس مجات.

وقال المصدر إن أمير توفيق سيتقدم غدا الخميس، بكافة التفاصيل المالية والموقف الخاص بكل من " تين كات و زوران ماميتش وفيليكس ماجات ".

وأتم المصدر بان تقرير أمير سيصاحبه تقرير من عضو مجلس الإدارة خالد مرتجي بشأن موقف جوزيه من العودة من الإعتزال لتدريب الفريق الموسم المقبل.

ومنحت اللجنة أمير توفيق المقعد الخامس من الترشيحات لأكثر الاسماء التي تم عرضها على الأهلي عبر وكلاء خلال الفترة الماضية ليتم اختياره كترشيح خامس وفقا للسيرة الذاتية والمتطلبات الماضية المعروضة وتعقد اللجنة اجتماع هام مساء غدا الخميس لحسم التفاصيل الخاصة في ضوء الأسماء المرشحة واختيار الأفضل والمناسب للفريق لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتولى محمد يوسف المدرب العام، مهمة المدير الفني المؤقت بعد إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب الخسارة من بيراميدز في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر بهدف نظيف، وتوديع البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، التي تقام مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.