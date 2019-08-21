تطور جديد في أزمة محمود كهربا مع الزمالك لصالح اللاعب

شهد اليوم الأربعاء تطورا جديدا في أزمة اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بكهربا مع ناديه السابق الزمالك بعد حصوله على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاستخراج بطاقة دولية مؤقتة يستطيع اللاعب من خلالها المشاركة في مباريات فريقه الجديد أفيس بالدوري البرتغالي لحين صدور القرار النهائي بحقه.

الأزمة بدأت عندما امتنع اللاعب محمود كهربا عن استعدادات نادي الزمالك لبداية الموسم الجديد خلال إقامة بطولة كأس أمم افريقيا 2019 في مصر، حيث فضل اللاعب قضاء إجازة في إحدى القرى السياحية ولم يستجب لمطالبات رئيس النادي بالانضمام للتدريبات.

بعد ذلك سافر كهربا لتركيا للتعاقد مع أحد الفرق هناك قبل أن يتراجع ويسافر للبرتغال ويوقع لنادي أفيس البرتغالي، بدعوى أن عقده مع الزمالك باطل.

ورفض الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال بطاقة اللاعب الدولية لناديه الجديد باعتبار أنه لاعب بنادي الزمالك، ولكن النادي البرتغالي أرسل شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اتحاد الكرة المصري والزمالك بسبب رفض إرسال البطاقة.

وتربط الكثير من التقارير المحلية بين سفر كهربا للخارج واللعب للنادي الأهلي بعد قضاء عدة أشهر بالفريق الجديد والعودة للدوري المصري مجددا عبر بوابة المارد الأحمر الذي كان أحد ناشئيه.