شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عيادات بيطرية و15 طبيباً في «مهرجان الهجن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

دشَّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، فرقاً بيطرية لتقديم الخدمات للمشاركين في مهرجان ولي العهد للهجن بميدان الطائف.

وتتولى الفرق البيطرية إجراءات الكشف والعلاج للهجن المشاركة التي تراجع العيادة البيطرية في الميدان، كما تقوم بتقديم التوعية والإرشاد، فيما تستقبل العيادات المتنقلة الإبل في حالة الإصابات والطوارئ لتقديم الخدمات اللازمة وعمل الفحوصات والإستقصاء.

وبلغ عدد العيادات البيطرية المتنقلة المشاركة ٤ عيادات تضم ١٥ طبيباً ومساعد بيطري، لمرافقة الهجن أثناء السباق والتدخل في حالات الطوارئ أو الإصابة.