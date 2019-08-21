التعاون للهلال: المفرج مقابل الزبيدي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
تحاول إدارة نادي التعاون إخماد الغضب الجماهيري نحوها من خلال استعادة المدافع متعب المفرج من الهلال بعد أن عاد إليه عقب انتهاء فترة إعارته لسكري القصيم بنهاية الموسم الكروي الماضي.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار استغناء إدارة التعاون عن صانع الألعاب السوري جهاد الحسين وتوقيع الأخير في صفوف الند التقليدي الرائد.
وأكدت مصادر لـ»مكة» أن التعاون أبدى تخليه عن ظهيره الأيسر إبراهيم الزبيدي للهلال مقابل إعادة متعب المفرج قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في 31 أغسطس الحالي، وسط رغبات اتحادية وشبابية بضم المفرج في حال عدم اتفاقه على تجديد عقده مع الهلال في الوقت الراهن.
يذكر أن المفرج كان أحد العناصر المؤثرة في تتويج التعاون للمرة الأولى ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.
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