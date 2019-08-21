السيار مديرا تنفيذيا لدوري الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أصدر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر قرارا بتعيين عبدالرحمن السيار مديرا تنفيذيا لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وقدم السيار شكره لمجلس إدارة رابطة دوري المحترفين على ثقته في تعيينه مديرا تنفيذيا لدوري الدرجة الأولى، مؤكدا حرصه خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل بالارتقاء ببطولة دوري الدرجة الأولى إداريا وفنيا وجماهيريا وتسويقيا والوصول به ليكون واحدا من أهم المسابقات الكروية في المنطقة.

ويحظى السيار بعدد من الخبرات العملية، حيث عمل مديرا تنفيذيا لإدارة المنتخبات السنية، كما عمل منسقا عاما لإدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، ومنسقا عاما للمنتخب الوطني خلال نهائيات كأس العالم للشباب بكوريا الجنوبية 2017، وسكرتيرا عاما للمنتخب الأول في الفترة من 2013 إلى 2014.