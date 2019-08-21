شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة جاهز لمباراة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكدت جاهزية عبد الله جمعة لاعب الزمالك، لقيادة الجبهة اليسرى لفريقه فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالى، والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.

وأصبح عبد الله جمعة جاهزًا لقيادة الجبهة اليسرى فى المباراة المقبلة أمام بطل الصومال، بعد أن تعافى من الاصابة التى كان يعانى منها بشد قوى فى عضلة السمانة.

وكان جمعة غاب عن مباراة فريقه الماضية أمام ديكاداها فى ذهاب الدور التمهيدى، وشارك محمد عبد الشافى بدلاً منه، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأبيض بنتيجة 7/0، وأصبح أمام ميتشو المديرالفنى الجديد للزمالك خياران أما أن يستعين بعبد الله جمعة أو الابقاء على عبد الشافى فى مباراة العودة.