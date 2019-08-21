اتحاد الكرة يحسم ملف المدرب الجديد للمنتخب الأسبوع المقبل...

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جدة - عمرو شويل تحسم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، فى اجتماعها الأسبوع المقبل اسم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلفا لأجيرى. كشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة تعلن عقب الاجتماع إسم المدرب الجديد، وبات حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة هو الأقرب لتولى المهمة. Advertisements وقررت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقد أول اجتماع بعد تعيينها رسميًا الأسبوع المقبل. وكشف مصدر باللجنة أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأسبوع المقبل لسفر محمد فضل عضو اللجنة خارج القاهرة، مما يتعذر معه عقد الاجتماع دون وجوده خاصة وأنه الاجتماع الأول.

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