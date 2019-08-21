شكرا لقرائتكم اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة تعقد الاجتماع الأول الأسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر باللجنة أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأسبوع المقبل لسفرمحمد فضل عضو اللجنة خارج القاهرة، مما يتعذر معه عقد الاجتماع دون وجوده خاصة وأنه الاجتماع الأول.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتمد تعيين اللجنة برئاسة عمرو الجنايني ونائبه الدكتور جمال محمد علي وعضوية كلًا من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.
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