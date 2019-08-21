شكرا لقرائتكم المصرى يواصل تدريباته اليومية بمعسكره المغلق بالإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم تدريباته تحت قيادة المدير الفني للفريق ايهاب جلال والمقام على ملعب الفندق الذي يقيم به معسكره المغلق بالإسماعيلية، والذي وضح للاعبيه قبيل انطلاق المران كافة الإيجابيات والسلبيات التي طرأت على أداء اللاعبين خلال مباراة الأمس الودية، والتي جمعت بين المصري والمقاصة.

وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، مطالباً اللاعبين بضرورة التأكيد على الايجابيات ومنع تكرار السلبيات وخاصةً المتعلقة منها بإهدار الفرص السهلة أمام المرمى.

وركز خلال المران الجهاز الفني على عدد من الجوانب الخططية والتكتيكية والتي يسعى من خلالها الجهاز الفني لتلقين لاعبيه عدد من طرق اللعب التي سيعتمد عليها الفريق في مبارياته الودية المقبلة وأولها مباراة الفريق غدا أمام نظيره فريق انبي وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غداً الخميس على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.