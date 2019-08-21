المصرى يواصل تدريباته اليومية بمعسكره المغلق بالإسماعيلية...

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وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، مطالباً اللاعبين بضرورة التأكيد على الايجابيات ومنع تكرار السلبيات وخاصةً المتعلقة منها بإهدار الفرص السهلة أمام المرمى.
وركز خلال المران الجهاز الفني على عدد من الجوانب الخططية والتكتيكية والتي يسعى من خلالها الجهاز الفني لتلقين لاعبيه عدد من طرق اللعب التي سيعتمد عليها الفريق في مبارياته الودية المقبلة وأولها مباراة الفريق غدا أمام نظيره فريق انبي وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غداً الخميس على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
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