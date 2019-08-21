شكرا لقرائتكم الأهلى يقطع شهر العسل ويستدعى مروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان مروان محسن قد حصل على إذن بالغياب عن مران الأهلي في الفترة الماضية بسبب ظروف زواجه، لتنتهي الإجازة التي حصل عليها وينتظم في المران الجماعي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان مساء بعد غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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