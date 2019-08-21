شكرا لقرائتكم تفاصيل فشل مفاوضات الأهلى مع مدرب ريال مدريد السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدرب الجديد للأهلى ما زال لغزا



حالة طوارئ تعيشها إدارة النادي الأهلى لاختيار خليفة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق، والذي تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.

وبدأت إدارة الأهلى مرحلة المفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب ذائعي الصيت، وهناك من رحب بتدريب الفريق الأحمر، وهناك من أغلق الملف من قبل حتى أن تبدأ المفاوضات.

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وكشف مصدر داخل إدارة الأهلى أن إدارة القلعة الحمراء تواصلت مع المدرب الإسباني سنتياجو سولاري إلا أن المفاوضات اغلقت سريعا.

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وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن النفاوضات توقفت بعد أن طلب مدرب ريال مدريد السابق الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار فى الموسم الواحد حال موافقته على تدريب الأهلى.

أضاف المصدر أن هذا المبلغ يفوق الحد الأقصى لراتب المدير الفني الجديد والمحدد من قبل إدارة الأهلي.