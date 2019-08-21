شكرا لقرائتكم ربع ساعة توصيات.. شاهد القرارات الأربعة للجمعية العمومية بالجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم، الأربعاء، والذى استضافه نادى الإعلاميين 4 توصيات منتظر رفعها إلى مجلس الجبلاية.

وجاءت القرارات كالتالي: - تفويض لجنة من الأندية الحاضرة لمقابلة وزير - تفويض لجنة من الأندية الحاضرة لمقابلة وزير الرياضة ورئيسى اللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم والتى سيكون علي رأسها محمد الطويلة ورئيس أسوان اللواء أحمد سليمان، وهيرماس رضوان رئيس بنى عبيد، علي سليم رئيس نادي بنى سويف، احمد مجاهد، رحمي حجازي رئيس نادي الأقصر. Advertisements - الالتزام بلائحة النظام الأساسي وقانون الرياضة. - رفض التعامل مع اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. - التقدم بطلب تعديل لائحة النظام الأساسي من خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادية يوم السبت 21 سبتمبر بمقر اتحاد الكرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ربع ساعة توصيات.. شاهد القرارات الأربعة للجمعية العمومية بالجبلاية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.