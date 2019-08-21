فريدة عثمان تحصد الميدالية الفضية للسباحة بدورة الألعاب الإفريقية...

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جدة - عمرو شويل نجحت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان في حصد الميدالية الفضية والمركز الثاني بسباق ١٠٠ متر حرة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وجاءت السباحة المصرية في المركز الثاني بالسباق بزمن قدره ٥٥ ثانية و٦٢ جزء من الثانية، وجاءت الجنوب إفريقية إيرين في المركز الأول. Advertisements وتقام منافسات السباحة بالدورة الإفريقية في مدينة كازبلانا عاصمة المغرب. بذلك أصبح رصيد مصر 17 ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

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