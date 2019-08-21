شكرا لقرائتكم منافسات قوية بين فروسية مصر والمغرب بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب والمقامة في دار السلام للفروسية بمدينة الرباط. شهد اليوم الأول لمنافسات الفروسية منافسة قوية بين فرسان مصر وفرسان المغرب الذي يشاركون بالجياد الخاصة بملك المغرب ومنافسة الجزائر بجانب حضور فرسان زيمبابوي وزامبيا وتونس. Advertisements مثل مصر اليوم الفرسان محمد طاهر زيادة وعبدالقادر سعيد ومحمد طلعت مصطفى ونائل نصار. حضر المنافسات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الفروسية واللواء طارق الغواص نائب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس البعثة وأحمد أسعد إداري البعثة والدكتور محمد الشربيني المدير الفني. تستمر منافسات الفروسية غدا ثم يحصل الفرسان على راحة الجمعة لتستأنف يوم السبت القادم الذي يشهد حسم الترتيب النهائي بناء على أرقام كل لاعب يتم احتسابها.

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