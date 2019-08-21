مصر تحرز ذهبية وبرونزية فى السباحة بدورة الألعاب الإفريقية...

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جدة - عمرو شويل نجحت السباحة المصرية نور الجندى فى حصد ذهبية سباق ٢٠٠ متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وجاءت السباحة المصرية في المركز الأول بزمن قدرة دقيقتين و١٨ ثانية و٢١ جزء من الثانية، وتلتها سباحة الجزائر حميدة نيفسي والأنجول ليا مارتينز. وتقام منافسات السباحة بالدورة الإفريقية في مدينة كازبلانا عاصمة المغرب. Advertisements كما نجح السباحة المصرى أحمد سالم في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بسباق ٢٠٠ متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وجاء السباح المصرى فى المركز الثالث بالسباق بزمن قدرة دقيقتين و٣ ثواني و٧٩ جزء من الثانية، وجاء زميله خالد مراد في الكركز الرابع بنفس السباق. بذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر ل16 ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و4 فضيات و 6 برونزيات.

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