شكرا لقرائتكم عبد الرحمن الحسينى أفضل مسجل فى مباراة طائرة مصر وألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل عبد الرحمن الحسينى لاعب منتخب ناشئين الطائرة ، على لقب أفضل مسجل فى لقاء مصر وألمانيا فى افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة العالم المقامة فى تونس برصيد 19 كرة وفقا للإتحاد الدولى للعبة . فيما جاء مروان الصافى فى المركز الثانى مسجلا نفس رصيد الكرات وفازت مصر على ألمانيا بطل أوروبا فى هذه المرحلة العمرية بنتيجة 3/2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة . ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الأرجنتينى غدا الخميس فى ثان لقاءاته بالدور الأول.

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