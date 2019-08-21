شكرا لقرائتكم رازفان يثني على الشهري وكردي.. وكاريو يعد بظهور مختلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رأى رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، أن التعاقد مع صالح الشهري وأمير كردي شكل إضافة للفريق، مؤكدا جاهزية الهلال لخوض مباراته الأولى في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ضد أبها، يوم الجمعة.

وقال المدرب الروماني في المؤتمر الصحافي، يوم الأربعاء، والذي يسبق اللقاء: يسير أعدادنا للمباراة بشكل متميز، وأشعر بالرضا عن أداء اللاعبين في التدريبات، والجميع متحمس للظهور بشكل رائع في الجولة الأولى من الدوري.

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وأضاف: نعلم غموض أي مباراة يخوضها كل فريق في بداية أي بطولة، وتحسم المباريات بالاستعدادات والتحضيرات التي تسبقها وليس فقط بالـ90 دقيقة.

البيروفي أندريه كاريو

بدوره، وعد البيروفي أندريه كاريو، جناح الهلال، جماهير الفريق بالظهور بشكل مختلف في الموسم الجديد، لافتا إلى أنه يشعر بدعم كبير من قبل الجماهير التي وقفت معه ودعمته.

وأردف اللاعب الذي جدد تعاقده مع الهلال لمدة 4 مواسم: مستعدون كمنظومة عمل لخوض مباراة أبها، وتقديم ما يرضي جماهيرنا، ونحن كلاعبين لدينا حماس كبير لخوض أولى مباريات الدوري.