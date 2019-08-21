السباحة المصرية فريدة عثمان تحصد فضية 100 متر حرة بالألعاب الإفريقية

الموجز حصدت السباحة المصرية فريدة عثمان الميدالية الفضية في سباق ١٠٠ متر حرة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وجاءت السباحة المصرية في المركز الثاني بالسباق بزمن قدره ٥٥ ثانية و٦٢ جزء من الثانية، وجاءت الجنوب إفريقية إيرين في المركز الأول. وتقام منافسات السباحة بالدورة الإفريقية في مدينة كازبلانا عاصمة المغرب. بذلك أصبح رصيد مصر 17 ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

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