موناكو يتعاقد رسميا مع الجزائري سليماني معاراً من ليستر سيتي

صرح نادي موناكو الفرنسي عن حصوله علي الدولي الجزائري إسلام سليماني على سبيل الإعارة حتى انتهاء الموسم أتياً من ليستر سيتى الإنجليزي، فيما ستعد إعارة سليماني، المرتبط بعقد مع ليستر سيتي حتى 2021، مزودة بأولوية الشراء عقد اللاعب الفائز حديثاً مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

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وأنهي سليماني إجراءات الفحص الطبي في موناكو، والذي سيغادر إلى صفوفه حتى نهاية الموسم، بعد أن كان الدولي الجزائري قد خاض الموسم المنصرم أيضا معاراً إلي فناربخشة التركي.

وكان موناكو قد تعاقد أيضا خلال الصيف الحالي مع المهاجم الفرنسي، وسام بن يدر قادما من إشبيلية، وذلك لتعويض رحيل الكولومبي راداميل فالكاو الذي سينتقل للعب في الدوري التركي.