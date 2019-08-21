دورتموند يحصن مستقبل سانشو خوفا من كبار أوروبا

ذكرت تقارير صحفية أن نادى بوروسيا دورتموند الألماني أمر بتعديل عقد نجمه الصاعد جادون سانشو لحمايته من أنظار كبار أندية أوروبا خلال الفترة القادمة، فقد أعلنت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية” أن دورتموند قام برفع راتب سانشو ليتقاضي مبلغ 190 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، ويصل إجمالي ما يحصل عليه في العام إلى نحو 10 ملايين استرليني.

وتابعت الصحيفة إلى دورتموند يخاف من مطامع العديد من الأندية من أهمها مانشسر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزي للحصول على مجهودات اللاعب، الذي ارتفعت قيمته التسويقية إلى 145 مليون استرليني يحتل بهم المركز الخامس من بين أغلي لاعبي العالم في الوقت الحاضر، وكان سانشو قد أحرز 13 هدفا وصنع 15 مع بوروسيا دورتموند الموسم الماضي في الدوري الألماني.