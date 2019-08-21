أرسنال يخطط لتحصين الشاب جندوزي بعقد طويل الأمد

يفكر نادي آرسنال لحماية لاعب الفريق ماتيو جندوزي بعقدٍ لفترة طويلة، وذلك عقب المستوى الواضح والرائع الذي ظهر عليه اللاعب الصاعد منذ انتقاله للنادي اللندنى الصيف المنصرم، ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن إدارة آرسنال يعدون التفكير جيداً في إعطاء اللاعب صاحب الـ20 عاماً، عقداً طويل الأمد للاحتفاظ بمجهوداته لأطول فترة ممكنة، خاصة وأنه يُعتبر ورقة أساسية في منظومة أوناي إيمري.

وتابعت، إن ماتيو جندوزي سيمضي على عقدٍ لخمس سنوات، وسيحصل بمقتضى العقد الجديد على راتب أسبوعي قدره 70 ألف جنيه استرليني بدلاً من راتبه الحالي والذي بالكاد يصل إلى 40 ألف جنيه استرليني.

وكان باريس سان جيرمان قد أظهر رغبته في التعاقد مع جندوزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، لكن أرسنال رفض التخلي عن خدمات اللاعب الفرنسي الشاب بأقل من 60 مليون يورو.