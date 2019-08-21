مران الأهلي.. التركيز على إنهاء الهجمات.. وتأهيل رمضان وهاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ركّز النادي الأهلي في تدريباته استعداداً لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا على إنهاء الهجمات لمعالجة إهدار الفرص الكثيرة للفريق.

محمد يوسف قاد المران بعد رحيل المدرب مارتن لاسارتي بعد الهزيمة من بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر، حيث يقود المهمة مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب جديد.

واجتمع يوسف مع اللاعب محمود وحيد في جلسة فنية في بداية المران، من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمشاركة في المباريات المقبلة.

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وشهد المران تدريبات خفيفة بالكرة لثلاثة لاعبين هم سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن على هامش المران الجماعي تمهيداً لمشاركتهم لاحقاً في المران الجماعي.

وقام طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق بقيادة مران الحُراس الذي شهد مشاركة الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق.

وخضع الثنائي رمضان صبحي ومحمد هاني لتدريبات بدنية في النادي الصحي "الجيم" من أجل تجهيزهما للمشاركة في المران الجماعي بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع لهما.