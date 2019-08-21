تقرير.. 3 شواهد توضح إلغاء معسكر المنتخب الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حسم اتحاد الكرة المصري ملف معسكر المنتخب الأول لكرة القدم بقرار مواجهة المنتخب الأوليمبي نظيره السعودي مباراتين بصورة دولية.

قرار اتحاد الكرة بمواجهة نظيره السعودي مرتين في السابع والعاشر من سبتمبر المقبل جاء لعدة أسباب يأتي من أبرزها غياب المدير الفني للمنتخب الأول الأمر الذي جاء في مصلحة المنتخب الأوليمبي لإعداده لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهيّ نفس الوقت ستكون مؤهلة للدورة الأولمبية والتي ستقام بطوكيو 2020.

- غموض المنتخب الأول

بعد قرار إقالة الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على خلفية خروج الفراعنة مبكرًا من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية لم يستقر اتحاد الكرة على مدرب المنتخب المقبل.

لكن من المحتمل أن يشهد ملف المدير الفني للمنتخب أمرًا حاسمًا في الفترة المقبلة بعدما أعلن جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن من أولويات مجلسه حسم ملف المدير الفني للمنتخب.

الفترة المقبلة قد تشهد حسم الملف بعدما كشف مصدر من داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن حسن شحاتة يُعد الأوفر حظًا لقيادة المنتخب من جديد بعدما سبق وأن قاد الفراعنة من 2004 وحتى 2012 ليساهم "المعلم" خلال هذه الفترة في حصول مصر على كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية (2006 -2008 -2010).

وبالطبع عدم وجود مدرب للمنتخب المصري أدى إلى فشل إقامة معسكر خلال الشهر المقبل وهذا ما ساهم في حصول شوقي غريب على فرصة خوض تجربة ودية بصورة رسمية مع المنتخب الأوليمبي.

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- ضيق وقت

بإعلان خوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين بصورة دولية أمام المنتخب السعودي أصبح المنتخب الأول لا يمتلك فرصة خوض أي مباراة دولية ودية في المعسكر المقبل حتى في حال تم تعيين مدير فني خلال الفترة المقبلة حيث إذا أراد المنتخب الأول أن يخوض مباراة ودية لابد من وجود فاصل زمني عن مباراة المنتخب الأوليمبي 72 ساعة وهذا من الصعب حدوثه بسبب خوض منتخب شوقي غريب مباراتين أمام نظيره السعودي مما يعني تعرض المنتخب الأول لضيق وقت لخوض أي مباراة ودية.

- تجاهل واستفادة

مؤشر آخر ساهم في عدم إقامة معسكر للمنتخب المصري الأول وهو عدم إرسال خطابات رسمية للمحترفين بشأن الالتحاق بمعسكر سبتمبر.

أبرز المستفدون من عدم إقامة معسكر للمنتخب الأول هو الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول خاصة أن لاعب الريدز سيكون عليه العديد من التحديات مع فريقه في الشهر المقبل بجانب المحترفين المصريين في مختلف الدوريات خاصة في أوروبا.

صلاح والذي يعاني نسبيًا من ضغط المباريات مع بداية ليفربول موسمه الجديد قد يحتاج بعض الشيء إلى راحة خاصة مع برنامج فريقه في الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري أو العالمي من خلال المشاركة في كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر.

الفترة الماضية شهدت مشاركة صلاح في أربع مباريات مع فريقه خلال 13 يومًا بواقع مباراة أمام ماشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية ولقاء أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي ومباراتي أمام نوروتيش وساوثهامبتون بالدوري.