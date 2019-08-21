"الأوليمبي" يواجه السعودية "دوليا".. هل تم إلغاء تجمع المنتخب الأول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يلتقي المنتخب الأوليمبي أمام نظيره السعودي رسميا في مباراتين دوليتين يومي 7، و10 سبتمبر، في مصر، وتقاما في مصر.

وأكد أسامة إسماعيل مدير الإعلام باتحاد الكرة، أنه تم اعتماد برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع شوقي غريب المدير الفني للفريق.

وأكمل: "يتم المفاضلة حاليا في إقامة كل منها خارج القاهرة بين ستادات الإسماعيلية والسويس والأسكندرية".

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ومن المقرر أن يصل القاهرة يوم 5 سبتمبر المنتخب السعودي بكامل صفوفه بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020، فيما يعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأوليمبي قائمة لاعبيه نهاية أغسطس الجاري لخوض المعسكر المقبل الذي ينطلق أول سبتمبر ويستمر حتى موعد المباراة الثانية.

يذكر أن معسكر المنتخب الأولمبي المصري يأتي في إطار برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل وتعد في الوقت نفسه المؤهلة للدورة الأولمبية.

وكان مصدر باتحاد الكرة، أكد لمصراوي، أنه سيتم استغلال فترة التوقف الدولي بداية سبتمبر لخوض المنتخب الأوليمبي مباراة دولية ودية، تعويضا عن غياب المنتخب الأول الذي لم يتم تعيين مدير فني له بعد.