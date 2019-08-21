تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة، 28 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

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وأفاد المركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأن لجنة المسابقات قررت إقامة المباراة في تمام الثامنة مساءً بدلاً من التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق الاتحاد السكندري في لقاء المربع الذهبي في الأول من سبتمبر المقبل على أن يُقام النهائي في التاسع من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل لدور الثمانية على حساب الإنتاج الحربي بالفوز (2-0)، في المقابل صعد المقاصة إلى نفس الدور على حساب وادي دجلة بالفوز عليه (2-1).