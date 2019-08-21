الخليج 365 يكشف كواليس مدرب المنتخب.. الاستقرار على شحاته والحضري.. ورفض ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد مصدر باللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أن الإعلان عن المدير الفني للمنتخب سيكون الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن المنافسة على منصب المدير الفني للمنتخب انحصرت بين حسن شحاتة في المرتبة الأولى، وحسام البدري في المرتبة الثانية، وذلك خلال عدد من الاجتماعات تمت الأسبوع الجاري.
وقال المصدر إن مسؤول كبير اقترح تولي أحمد حسام ميدو منصب المدرب المساعد في جهاز حسن شحاته، ولكن قوبل الاقتراح بالرفض، معللين بذلك بأن الطرفين شحاته وميدو لن يقبلا ذلك.
كما أشار المصدر إلى أنه تم الاستقرار على تعيين عصام الحضري مدربا للحراس، ومحمد أبو العلا طبيبا للمنتخب، فيما تتم المفاضلة بين محمد فضل وأحمد عبدالله لتولي منصب مدير المنتخب.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر إسناد إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من: عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.
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