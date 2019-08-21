كهربا يعلن: حصلت على البطاقة الدولية.. وجاهز للمشاركة مع أفيس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، إنه حصل على البطاقة الدولية للمشاركة مع فريقه الجديد استعدادًا للموسم المقبل.

وأضاف كهربا في تغريدة كتبها على صفحته الرسمية "تويتر" :"الحمد لله استلمت بطاقتي الدولية، إن شاء الله سوف أشارم في أول مباراة رسمية يوم الجمعة".

وأكمل كهربا تصريحاته :"انتظروني في فيديو على قناتي على اليوتيوب أوضح كل الأحداث والتفاصيل التي حدثت الفترة الماضية".

وكان مصدر مقرب من اللاعب كشف أن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والمنضم إلى صفوفه المحترف المصري محمود عبد المنعم "كهربا" نجح في استخراج بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة مع فريقه الجديد.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم رفض إرسال بطاقة اللاعب الدولية للنادي البرتغالي على خلفية أحقية نادي الزمالك في اللاعب ليقرر النادي البرتغالي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مصدر مقرب من اللاعب كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن النادي البرتغالي نجح في استخراج بطاقة مؤقتة لكهربا من أجل المشاركة في الموسم الجديد.

كهربا البالغ من العمر 25 عامًا وقّع مع فريق ديسبورتيفو أفيس لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بداعي نهاية عقده مع الزمالك الأمر الذي جعل إدارة القلعة البيضاء تتجه لإرسال شكوى للفيفا ضد اللاعب.

جدير بالذكر أن كهربا انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2015 قادمًا من فريق إنبي ليخوض هذه الفترة تجربة على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع نادي اتحاد جدة السعودي.