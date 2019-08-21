يوسف القماش يتوج بفضية ٥٠ متر ظهر بالألعاب الأفريقية

توج السباح المصري يوسف القماش بفضية سباق ٥٠ متر ظهر في منافسات السباحة المقامة حاليا بدورة الألعاب الأفريقية في المغرب.
وجاء السباح المصري في المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية بزمن قدره٢٧ ثانية و٥٢ جزء من الثانية، وحصد المركز الأول السباح الجنوب أفريقي مايكل هولي بزمن قدره ٢٧ ثانية و٤١ جزء من الثانية، وجاء سباح الجزائر وسام علومي في المركز الثالث بزمن قدره ٢٨ ثانية و٢٧ جزء من الثانية.
وتقام منافسات السباحة بالألعاب الأفريقية في مدينة كازبلانكا عاصمة المغرب.
بذلك أصبح رصيد مصر ٢٠ ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و ٧ فضيات و 7 برونزيات.
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