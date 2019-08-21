خلف الله وسامي يحصدان فضية وبرونزية ١٠٠ متر حرة بالألعاب الأفريقية

توج السباحان المصريان علي خلف الله ومحمد سامي بفضية وبرونزية سباق ١٠٠ متر حرة في منافسات السباحة المقامة حاليا بدورة الألعاب الأفريقية في المغرب. وجاء السباح علي خلف الله في المركز الثاني بزمن قدره ٤٩ ثانية و٨١ جزء من الثانية فيما جاء زميله محمد سامي في المركز الثالث بزمن قدره ٤٩ ثانية و٨٥ جزء من الثانية، فيما خطف سباح الجزائر أسامة ساهوني الميدالية الذهبية بزمن قدره ٤٨ ثانية و٩٧ جزء من الثانية. بزمن قدره ٤٩ ثانية و٨١ جزء من الثانية فيما جاء زميله محمد سامي في المركز الثالث بزمن قدره ٤٩ ثانية و٨٥ جزء من الثانية، فيما خطف سباح الجزائر أسامة ساهوني الميدالية الذهبية بزمن قدره ٤٨ ثانية و٩٧ جزء من الثانية. وتقام منافسات السباحة بالألعاب الأفريقية في مدينة كازبلانكا عاصمة المغرب. Advertisements بذلك أصبح رصيد مصر 19 ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و 6 فضيات و 7 برونزيات.

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