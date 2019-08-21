ختام منافسات السيمنار الأفريقي للسومو

اختتمت اليوم الأربعاء منافسات السيمنار الأفريقى للسومو، والتي أقيمت في الكاميرون خلال الفترةمن 16 إلى 21 أغسطس الجارى، بتنظيم الاتحاد الأفريقي.
شارك في البطولة السيمنار 4 دول هى الجابون، و الكونغو برازفيل، و أنجولا، إضافة إلى الكاميرون مستضيفة البطولة.
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