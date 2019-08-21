ختام منافسات السيمنار الأفريقي للسومو

اختتمت اليوم الأربعاء منافسات السيمنار الأفريقى للسومو، والتي أقيمت في الكاميرون خلال الفترة من 16 إلى 21 أغسطس الجارى، بتنظيم الاتحاد الأفريقي. من 16 إلى 21 أغسطس الجارى، بتنظيم الاتحاد الأفريقي. شارك في البطولة السيمنار 4 دول هى الجابون، و الكونغو برازفيل، و أنجولا، إضافة إلى الكاميرون مستضيفة البطولة.

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