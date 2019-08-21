طلائع الجيش يخوض 3 وديات إستعداداً للموسم الجديد

أستقر الجهاز الفني لنادي طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، علي خوض العديد من المباريات الودية خلال الفتره المقبل استعداداً للموسم الجديد.

حيث يواجه المنيا يوم الأحد المقبل، علي ان يواجه الفيوم يوم 29 اغسطس الجاري، ثم يواجه اسوان في الثالث من سبتمبر المقبل، علي ان يختتم ودياته امام الزيد الاماراتي يوم 7 سبتمبر المقبل.

وكان طلائع الجيش حقق الفوز أمس علي ديروط بثلاثية، في المواجهة الودية

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التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد الرياضه العسكري ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وأقام طلائع الجيش معسكر مغلق بالاسماعيلية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر، واجه خلالها خورفكان شارقة الإماراتى وديًا وفاز عليه بثلاثية دون رد.

ثم دخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية الأولى أمام الأنصار السعودى

فاز بها بثلاثية دون رد، ثم واجه الاتحاد السكندرى وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرًا ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد.

ونجح الجيش في تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية بضم 9 لاعبين، وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحي، وعمرو السيسى لاعب النجوم، ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، ومحمد رضا من بتروجت، ومحمود سامى من سموحة، والتونسى ماهر الحداد، والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق، وإستعارة أحمد علاء من الاهلي، فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.