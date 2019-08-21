سفر محمد فضل يؤجل اجتماع اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقد أول اجتماع بعد تعيينها رسميًا الأسبوع المقبل. واتفقت اللجنة على عقد الاجتماع الأسبوع المقبل لسفر محمد فضل عضو اللجنة خارج القاهرة، مما يتعذر معه عقد الاجتماع دون وجوده خاصة وأنه الاجتماع الأول. لسفر محمد فضل عضو اللجنة خارج القاهرة، مما يتعذر معه عقد الاجتماع دون وجوده خاصة وأنه الاجتماع الأول. والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتمد تعيين اللجنة برئاسة عمرو الجنايني ونائبه د.جمال محمد علي وعضوية كلًا من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.

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