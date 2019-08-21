رسميًا.. رحيل آلان جيريس عن تدريب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاربعاء، رحيل المدرب الفرنسي آلان جيريس من تدريب منتخب تونس. وقال الاتحاد التونسي في بيان رسمي إنه تم فسخ عقد المدرب الفرنسي آلان جيريس بالتراضي. وكان المنتخب التونسي حقق المركز الرابع في بطولة امم افريقيا 2019 الأخيرة التي اقيمت في مصر، عقب الخسارة من نيجيريا في مباراة تحديد المركز الرابع والثالث.

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