صبري المنياوي يطمئن جمهور الإسماعيلي على مركز الظهير الأيسر

حرص صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، علي أن يطمن جماهير الدروايش على مركز الظهير الايسر بالفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد. وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" ان النادي سيعلن خلال ساعات اسم الظهير الأيسر للفريق، بدلاً من طارق طه المنتقل خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري إلى بيراميدز. خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري إلى بيراميدز. ويستعد الدروايش لخوض منافسات الموسم الجديد بمعسكر بمدينة السادس من أكتوبر، قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز و البطولة العربية بجانب كأس مصر.

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