أحمد سالم يحصد برونزية 200 متر فراشة في دورة الألعاب الأفريقية

نجح السباح المصري أحمد سالم في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بسباق ٢٠٠ متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وجاء السباح المصري في المركز الثالث بالسباق بزمن قدرة دقيقتين و٣ ثواني و٧٩ جزء من الثانية، وجاء زميله خالد مراد في المركز الرابع بنفس السباق. المركز الرابع بنفس السباق. وتقام منافسات السباحة بالدورة الإفريقية في مدينة كازبلانا عاصمة المغرب. بذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر ل16 ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و4 فضيات و 6 برونزيات.

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